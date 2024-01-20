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Фицо о встрече со Шмыгалем: скажу, что Словакия против членства Украины в НАТО

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем, скажет, что Братислава против членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTVS.

"Я иду (на встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем, - ред.) с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов", - заявил он.

Фицо добавил, что Словакия уважает решение Украины вступить в Европейский союз, но" они должны соответствовать условиям". 

"Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", - заявил словацкий премьер. 

Встреча Фицо и Шмыгаля 

На этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал встречу с Фицо. По его словам, в преддверии саммита ЕС стороны обсудят возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.

Фицо сообщил, что встреча с украинским премьером состоится 24 июня в Ужгороде.

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Роберт ФицоСловакияНАТО