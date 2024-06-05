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Фіцо зробив першу заяву після замаху

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 5 червня, вперше виступив з заявою щодо замаху на нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Фіцо.

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Цинтулу 

Напад на Фіцо

Нагадаємо, 15 травня, цього року на прем'єр міністра Словаччини здійснили напад. Фіцо отримав кульове поранення та був вертольотом доправлений до найближчого медичного закладу. Кілька днів лікарі боролись за життя прем'єра, який переніс не одну операцію за цей час.

Докладніше про замах, та те які були мотиви у нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Роберт Фіцо