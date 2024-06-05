Фицо сделал первое заявление после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 5 июня, впервые выступил с заявлением относительно покушения на него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Фицо.
На своей странице в k
Напомним, 15 мая, в этом году на премьер-министра Словакии совершили нападение. Фицо получил пулевое ранение и был вертолетом доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Несколько дней врачи боролись за жизнь премьера, перенесшего не одну операцию за это время.
Подробнее о покушении, и какие были мотивы у нападающего - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.