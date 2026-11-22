Глава словацького уряду наголосив, що Братислава не долучалася і до попередньої програми кредитування України на 90 млрд євро. За його словами, змінювати свою позицію країна не збирається.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть допустив можливість блокування наступного семирічного бюджету ЄС.

За його словами, це може статися, якщо всі країни об'єднання не візьмуть на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України у 2027 році та в наступний період.

Фіцо відреагував на цю заяву, наголосивши, що не має наміру піддаватися тиску з боку Берліна.

Водночас він зазначив, що Словаччина продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу. Однак участь у військовому кредитуванні України він вважає недоцільною, оскільки, на його думку, така підтримка лише затягує війну.

Це питання планують обговорити в понеділок у Братиславі під час зустрічі прем'єр-міністрів країн Вишеградської групи - Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини - з канцлером Австрії.