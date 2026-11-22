Глава словацкого правительства подчеркнул, что Братислава не присоединялась и к предварительной программе кредитования Украины на 90 млрд евро. По его словам, менять свою позицию страна не намерена.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц даже допустил возможность блокирования следующего семилетнего бюджета ЕС.

По его словам, это может произойти, если все страны объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027 году и в последующий период.

Фицо отреагировал на это заявление, подчеркнув, что не намерен подвергаться давлению со стороны Берлина.

В то же время, он отметил, что Словакия продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь. Однако участие в военном кредитовании Украины он считает нецелесообразным, поскольку, по его мнению, такая поддержка только затягивает войну.

Этот вопрос планируется обсудить в понедельник в Братиславе во время встречи премьер-министров стран Вышеградской группы – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии – с канцлером Австрии.