Фицо заявил, что поддерживает "все мирные планы" для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает все "мирные предложения", которые касаются Украины. Однако он не конкретизировал, что именно имеет в виду.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

По словам Фицо, он поддерживает "все мирные планы" и "все мирные предложения по прекращению огня в Украине".

"Каждый день войны в Украине ассоциируется со взаимным убийством славян, что я отвергал с самого начала конфликта. Я являюсь премьер-министром страны, которая любит мир и которая последовательно проводит суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света", - написал он.

Заявления Фицо и ответ Украины

Напомним, 28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "врагом" президента Украины Владимира Зеленского из-за прекращения транзита российского газа в страны Европы.

В ответ Зеленский отметил, что Фицо выбрал Москву вместо Америки и не стремится к сохранению независимости и суверенитета своей страны.

Заявление премьера Словакии, вероятно, связано с массовыми акциями протеста, вспыхнувшими в последнее время в стране.

Ранее Фицо обвинил, что к протестам якобы причастна Украина.