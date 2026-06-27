Фіцо заблокує нові позики для України на найближчому саміті НАТО

Позиція словацького прем'єра

Фіцо виступив проти планів Альянсу щодо виділення масштабної фінансової та військової допомоги Україні.

За його словами, наступного тижня він проведе зустріч на найвищому конституційному рівні за участю міністра оборони Роберта Каліняка.

Головна мета переговорів - сформувати такі інструкції, щоб словацька делегація поїхала на саміт в Анкару без мандата "залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків".

"Ви знаєте, що може статися? Сюди прилетить безпілотник, навмисно чи ненавмисно, він впаде на багатоквартирний будинок, будуть загиблі чи поранені, і у нас може бути Третя світова війна. Тому я кажу від імені Словаччини: жодної підтримки війни, Словаччина не оплачуватиме військові витрати України", - наголосив Фіцо.

Він також додав, що не здатний перешкодити іншим державам, які "хочуть готуватися до війни".

Що очікується від саміту НАТО

Майбутній саміт НАТО має відбутися 7-8 липня в Анкарі. Очікується, що лідери країн Альянсу підтвердять відданість колективній обороні та оголосять про виділення мільярдів доларів на закупівлю нової зброї й розширення виробничих потужностей.

Крім того, у проєкті заключної заяви держави НАТО планують знову означити Росію як довгострокову загрозу та посилити власні інвестиції в системи ППО, безпілотники та ракети далекого радіуса дії.