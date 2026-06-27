Фіцо заблокує нові позики для України на найближчому саміті НАТО

Словаччина планує заблокувати подальшу фінансову та військову допомогу Україні на майбутньому саміті НАТО.
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
Фіцо виступив проти планів Альянсу щодо виділення масштабної фінансової та військової допомоги Україні.
За його словами, наступного тижня він проведе зустріч на найвищому конституційному рівні за участю міністра оборони Роберта Каліняка.
Головна мета переговорів - сформувати такі інструкції, щоб словацька делегація поїхала на саміт в Анкару без мандата "залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків".
"Ви знаєте, що може статися? Сюди прилетить безпілотник, навмисно чи ненавмисно, він впаде на багатоквартирний будинок, будуть загиблі чи поранені, і у нас може бути Третя світова війна. Тому я кажу від імені Словаччини: жодної підтримки війни, Словаччина не оплачуватиме військові витрати України", - наголосив Фіцо.
Він також додав, що не здатний перешкодити іншим державам, які "хочуть готуватися до війни".
Майбутній саміт НАТО має відбутися 7-8 липня в Анкарі. Очікується, що лідери країн Альянсу підтвердять відданість колективній обороні та оголосять про виділення мільярдів доларів на закупівлю нової зброї й розширення виробничих потужностей.
Крім того, у проєкті заключної заяви держави НАТО планують знову означити Росію як довгострокову загрозу та посилити власні інвестиції в системи ППО, безпілотники та ракети далекого радіуса дії.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо займає критичну позицію щодо підтримки Києва та неодноразово закликав до зупинки бойових дій.
Наприкінці червня він заявив, що руйнівна війна не має військового рішення та може завершитися лише за столом перемовин. Тоді ж словацький прем'єр назвав "єдиний" спосіб припинити війну в Україні та закликав Європейський Союз підтримувати виключно мирні ініціативи й активізувати дипломатичні зусилля.
Крім того, на початку червня глава словацького уряду оголосив про намір обговорити з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн компенсацію за зброю, яку країна передала раніше.
Стало відомо, що Фіцо хоче від ЄС грошей за допомогу Україні через гостру нестачу фінансових ресурсів всередині власної держави. За його словами, кошти, які планували витратити на інші потреби, зрештою були спрямовані безпосередньо на підтримку сусідньої країни.