Фицо заблокирует новые займы для Украины на ближайшем саммите НАТО

Словакия планирует заблокировать дальнейшую финансовую и военную помощь Украине на предстоящем саммите НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.
Фицо выступил против планов Альянса по выделению масштабной финансовой и военной помощи Украине.
По его словам, на следующей неделе он проведет встречу на самом высоком конституционном уровне с участием министра обороны Роберта Калиняка.
Главная цель переговоров - сформировать такие инструкции, чтобы словацкая делегация поехала на саммит в Анкару без мандата "привлекать Словакию в дальнейшие военные займы или финансовые взносы".
"Вы знаете, что может произойти? Сюда прилетит беспилотник, намеренно или ненамеренно, он упадет на многоквартирный дом, будут погибшие или ранены, и у нас может быть Третья мировая война. Поэтому я говорю от имени Словакии: никакой поддержки войны, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины ", - заявил Фицо.
Он также добавил, что не способен помешать другим государствам, "хотящим готовиться к войне".
Предстоящий саммит НАТО должен пройти 7-8 июля в Анкаре. Ожидается, что лидеры стран Альянса подтвердят приверженность коллективной обороне и объявят о выделении миллиардов долларов на закупку нового оружия и расширение производственных мощностей.
Кроме того, в проекте заключительного заявления государства НАТО планируют вновь обозначить Россию как долгосрочную угрозу и усилить свои инвестиции в системы ПВО, беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо занимает критическую позицию по поддержке Киева и неоднократно призывал к остановке боевых действий.
В конце июня он заявил, что разрушительная война не имеет военного решения и может завершиться только за столом переговоров. Тогда же словацкий премьер назвал "единственным" способом прекратить войну в Украине и призвал Европейский Союз поддерживать исключительно мирные инициативы и активизировать дипломатические усилия.
Кроме того, в начале июня глава словацкого правительства объявил о намерении обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен компенсацию за оружие, которое страна передала ранее.
Стало известно, что Фицо хочет от ЕС денег за помощь Украине из-за острой нехватки финансовых ресурсов внутри собственного государства. По его словам, средства, которые планировали потратить на другие нужды, были в конечном итоге направлены непосредственно на поддержку соседней страны.