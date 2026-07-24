Фіцо влаштував скандал через "Коаліцію охочих", вимагає пояснень

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагає від Франції публічно спростувати інформацію про участь країни в "Коаліції охочих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Hnonline.

Франція опинилася в центрі суперечки

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що інформація про приєднання країни до Коаліції охочих, яка підтримує Україну, не відповідає дійсності.

Він наголосив, що Словаччина не є учасником цього формату і не має наміру до нього приєднуватися.

Після появи відповідних публікацій Фіцо провів розмову з послом Франції у Словаччині Ніколя Сюраном і зажадав, щоб французька сторона публічно роз'яснила ситуацію.

"Як прем'єр-міністр Словацької Республіки офіційно заявляю, що Словаччина не була, не є і не буде членом Коаліції бажаючих, яка підтримуватиме війну в Україні", - заявив Фіцо.

Через що виник конфлікт

Приводом для заяви стала публікація порталу euBrief, у якій із посиланням на французьке посольство повідомлялося, що Словаччина нібито брала участь у роботі "Коаліції охочих".

За даними видання, країна отримала запрошення на зустріч 13 липня, а за відсутності прем'єра та міністрів її представляв словацький посол у Франції.

Фіцо заявив, що особисто зв'язався із французьким дипломатом для з'ясування обставин.

"Кілька хвилин тому я особисто розмовляв з послом Франції у Словаччині Ніколя Сюраном і наполегливо попросив його, щоб французьке посольство не поширювало неправдиву інформацію про наше членство в "Коаліції охочих", - повідомив прем'єр.

За словами глави словацького уряду, посол пояснив непорозуміння і запевнив, що Париж додатково публічно прояснить ситуацію.

Фіцо знову виступив проти коаліції

Прем'єр наголосив, що особисто не брав участі в жодному засіданні об'єднання і не представляв країну на його зустрічах. За його словами, "Коаліція охочих" є військовим об'єднанням, членом якого Словаччина ставати не збирається.

"Це військовий союз. Ми ніколи не станемо його членом. На високому рівні грають у дитячі ігри", - сказав Фіцо.

Політик також висловив невдоволення тим, що ситуацію довелося врегулювати лише на рівні глави уряду.

"Змушений висловити жаль, що на такому високому рівні грають у дитячі ігри, гідні нашої опозиції та антисловацьких та антиурядових ЗМІ, і це вимагає прямого втручання прем'єр-міністра Словаччини", - заявив він.

Що відомо про "Коаліцію охочих"

"Коаліція охочих" була створена у 2025 році з ініціативи Франції та Великобританії. Формат об'єднує близько 35 держав, які готові надавати Україні додаткову підтримку. Роберт Фіцо неодноразово критикував цю ініціативу і називав її "клубом прихильників війни".

Ситуацію також прокоментував колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок. На його думку, влада країни сама створила невизначеність навколо своєї позиції.

"Російського посла не викликають на килим, а французького союзника – одразу", – написав Корчок.

Він додав, що дії уряду справляють враження, ніби Братислава одночасно прагне зберегти дистанцію від "Коаліції охочих", але при цьому не дає однозначної відповіді щодо своєї участі.