Фицо устроил скандал из-за "Коалиции желающих", требует объяснений

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от Франции публично опровергнуть информацию об участии страны в "Коалиции желающих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Hnonline.

Франция оказалась в центре спора

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что информация о присоединении страны к "Коалиции желающих", которая поддерживает Украину, не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что Словакия не является участником этого формата и не намерена к нему присоединяться.

После появления соответствующих публикаций Фицо провел разговор с послом Франции в Словакии Николя Сюраном и потребовал, чтобы французская сторона публично разъяснила ситуацию.

"Как премьер-министр Словацкой Республики официально заявляю, что Словакия не была, не является и не будет членом Коалиции желающих, поддерживающей войну в Украине", - заявил Фицо.

Из-за чего возник конфликт

Поводом для заявления стала публикация портала euBrief, в которой со ссылкой на французское посольство сообщалось, что Словакия якобы участвовала в работе "Коалиции желающих".

По данным издания, страна получила приглашение на встречу 13 июля, а в отсутствие премьера и министров ее представлял словацкий посол во Франции.

Фицо заявил, что лично связался с французским дипломатом для выяснения обстоятельств.

"Несколько минут назад я лично разговаривал с послом Франции в Словакии Николя Сюраном и настоятельно попросил его, чтобы французское посольство не распространяло ложную информацию о нашем членстве в "Коалиции желающих", - сообщил премьер.

По словам главы словацкого правительства, посол объяснил произошедшее недоразумением и заверил, что Париж дополнительно публично прояснит ситуацию.

Фицо вновь выступил против коалиции

Премьер подчеркнул, что лично не участвовал ни в одном заседании объединения и не представлял страну на его встречах. По его словам, "Коалиция желающих" является военным объединением, членом которого Словакия становиться не собирается.

"Это военный союз. Мы никогда не станем его членом. На высоком уровне играют в детские игры", - сказал Фицо.

Политик также выразил недовольство тем, что ситуацию пришлось урегулировать на уровне главы правительства.

"Вынужден выразить сожаление, что на таком высоком уровне играют в детские игры, достойные нашей оппозиции и антисловацких и антиправительственных СМИ, и это требует прямого вмешательства премьер-министра Словакии", - заявил он.

Что известно о "Коалиции желающих"

"Коалиция желающих" была создана в 2025 году по инициативе Франции и Великобритании. Формат объединяет около 35 государств, которые готовы оказывать Украине дополнительную поддержку. Роберт Фицо неоднократно критиковал эту инициативу и называл ее "клубом сторонников войны".

Ситуацию также прокомментировал бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. По его мнению, власти страны сами создали неопределенность вокруг своей позиции.

"Российского посла не вызывают на ковёр, а французского союзника - сразу", - написал Корчок.

Он добавил, что действия правительства создают впечатление, будто Братислава одновременно стремится сохранить дистанцию от "Коалиции желающих", но при этом не дает однозначного ответа относительно своего участия.