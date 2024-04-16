Фіцо пояснив, чому проти вступу України в НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kresy .

На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.

"На хвилі конфлікту існує велика зацікавленість у відновленні нормальних відносин з Москвою. Я хочу проводити політику добрих, дружніх відносин з усіма, хто в такій політиці зацікавлений ", - зазначив Фіцо, наголошуючи на прихильності до співпраці з державами в усьому світі.

Фіцо також висловив свою позицію щодо вступу України в НАТО, заявивши, що буде проти цього.