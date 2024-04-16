Фіцо пояснив, чому проти вступу України в НАТО
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kresy.
На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.
"На хвилі конфлікту існує велика зацікавленість у відновленні нормальних відносин з Москвою. Я хочу проводити політику добрих, дружніх відносин з усіма, хто в такій політиці зацікавлений", - зазначив Фіцо, наголошуючи на прихильності до співпраці з державами в усьому світі.
Фіцо також висловив свою позицію щодо вступу України в НАТО, заявивши, що буде проти цього.
"Членство України в НАТО тільки на користь Третій світовій війні. Нам достатньо незалежної України", - сказав він.
Шлях України до НАТО
У 2022 році Україна подала заяву на вступ до НАТО. Проте окупація деяких південно-східних територій України Росією, уповільнює вступ до НАТО.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, після вступу України та Грузії до НАТО, Чорне море повинно стати морем Північноатлантичного альянсу, як Балтійське, такою думкою поділився міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу під час Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи.
Нагадаємо, країнам НАТО необхідно запросити Україну до Альянсу. Такому рішенню немає альтернатив, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче знищити нашу країну.
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