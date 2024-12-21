Фіцо стверджує, що Зеленський нібито намагався його підкупити

За словами Фіцо, після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 млн євро на рік на зборах за транзит газу, український президент нібито його запитав, чи буде він голосувати за членство України в НАТО, якщо він надасть йому 500 млн євро російських активів.

"І, звичайно, я сказав "ніколи", - відповів Фіцо, виходячи з його слів.

Після їхньої зустрічі очільник словацького уряду заявив журналістам, що пропозиції Зеленського, які були зроблені йому за зачиненими дверима, були "абсурдними". Він також припустив, що "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу.