Фицо утверждает, что Зеленский якобы пытался его подкупить

По словам Фицо, после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия может потерять около 500 млн евро в год на сборах за транзит газа, украинский президент якобы его спросил, будет ли он голосовать за членство Украины НАТО, если он предоставит ему 500 млн евро российских активов.

"И, конечно, я сказал "никогда", - ответил Фицо исходя из его слов.

После их встречи глава словацкого правительства заявил журналистам, что предложения Зеленского, которые были сделаны ему да закрытыми дверями, были "абсурдными". Он также предположил, что "Украина берет на себя смелость нанести ущерб экономике" стране-члену Европейского союза.