Фіцо шукає допомогу Туреччини для безпеки поставок російського газу

Туреччина висловила готовність вести переговори зі Словаччиною та Росією для пошуку рішення.

"Давайте зробимо крок... Давайте дійдемо висновку щодо потреб Словаччини в природному газі", - сказав Ердоган.

Він також додав, що міністр закордонних справ Туреччини звернеться до міністра закордонних справ Росії, а той поговорить з російським диктатором Володимиром Путіним.

Фіцо вважає, що можна було б знайти альтернативне рішення для постачання російського газу до Словаччини через газопровід "Турецький потік" і далі до Болгарії, Румунії та Угорщини.

Однак він все ж не надав деталей щодо потенційного рішення або обсягів газу.

"Російські партнери повинні долучитися і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб він потрапляв на словацьку територію", - сказав Фіцо під час прес-конференції.

Фіцо підсумував, що міністр економіки Словаччини поїде до Туреччини для подальшого обговорення цього питання наступного тижня.