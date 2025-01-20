Фіцо шукає допомогу Туреччини для безпеки поставок російського газу

Словацький прем'єр Роберт Фіцо обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердогано потенціал забезпечення безпеки поставок російського газу через Туреччину. Турецький президент пообіцяв допомогу Анкари в пошуку рішення з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Туреччина висловила готовність вести переговори зі Словаччиною та Росією для пошуку рішення.
"Давайте зробимо крок... Давайте дійдемо висновку щодо потреб Словаччини в природному газі", - сказав Ердоган.
Він також додав, що міністр закордонних справ Туреччини звернеться до міністра закордонних справ Росії, а той поговорить з російським диктатором Володимиром Путіним.
Фіцо вважає, що можна було б знайти альтернативне рішення для постачання російського газу до Словаччини через газопровід "Турецький потік" і далі до Болгарії, Румунії та Угорщини.
Однак він все ж не надав деталей щодо потенційного рішення або обсягів газу.
"Російські партнери повинні долучитися і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб він потрапляв на словацьку територію", - сказав Фіцо під час прес-конференції.
Фіцо підсумував, що міністр економіки Словаччини поїде до Туреччини для подальшого обговорення цього питання наступного тижня.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели зустріч.
Під час переговорів вони також погодилися з необхідністю встановити справедливий і міцний мир в Україні.
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