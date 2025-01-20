Фицо ищет помощь Турции для безопасности поставок российского газа

Турция выразила готовность вести переговоры со Словакией и Россией для поиска решения.

"Давайте сделаем шаг... Давайте придем к выводу относительно потребностей Словакии в природном газе", - сказал Эрдоган.

Он также добавил, что министр иностранных дел Турции обратится к министру иностранных дел России, а тот поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным.

Фицо считает, что можно было бы найти альтернативное решение для поставки российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию.

Однако он все же не предоставил деталей относительно потенциального решения или объемов газа.

"Российские партнеры должны присоединиться и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы этого газа, чтобы он попадал на словацкую территорию", - сказал Фицо во время пресс-конференции.

Фицо подытожил, что министр экономики Словакии поедет в Турцию для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе.