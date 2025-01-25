Фіцо примарився "український слід" в антиурядових протестах в Словаччині

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни. Ба більше, кожен третій учасник протестів нібито українець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю словацького прем'єра для місцевого ЗМІ.
"Ці протести не організовані на 100% опозицією. Цю "месу", як кажуть, проводить хтось інший. І проводять її неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, наприклад, "Мир Україні", яка персонально пов’язана з "Прогресивною Словаччиною". У нас є група інструкторів із різних країн, які точно інструктують (протестувальників - ред.)", - сказав Фіцо.
Крім того, за словами словацького прем'єра, участь в протестах проти його уряду нібито беруть громадяни України.
"Українське телебачення ходить мітингами, де третина учасників - українці, які кричать проти словацького уряду. Я не розумію, що українці мають кричати на адресу словацького уряду", - заявив він.
Крім того, Фіцо не сподобався і допис українського президента Володимира Зеленського на підтримку антиурядових протестів в Словаччині.
Нагадаємо, вчора у Словаччині, зокрема Братиславі, пройшли масштабні акції протесту проти уряду Фіцо. Як писали словацькі ЗМІ, протести організували ініціатива "Мир Україні" та опозиційні політичні партії.
Протести в Словаччині почались після того, як Фіцо, намагаючись домогтись продовження транзиту російського газу через Україну, відвідав диктатора Володимира Путіна у Москві, а також пригрозив перешкоджати Україні на шляху в ЄС.
Реагуючи на протести в Словаччині, Зеленський поширив на своїй сторінці в соцмережі X допис словацького опозиціонера, а також написав: "Братислава - не Москва, Словаччина - Європа".
Проте, це вже не перші безпідставні нападки Фіцо на Україну. Днями словацький прем'єр звинуватив Україну в причетності до "масованої кібератаки" на Словаччину. На цю заяву вже відреагувало українське МЗС, яке відкинуло будь-які натяки на причетність України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.