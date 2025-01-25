Фіцо примарився "український слід" в антиурядових протестах в Словаччині

"Ці протести не організовані на 100% опозицією. Цю "месу", як кажуть, проводить хтось інший. І проводять її неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, наприклад, "Мир Україні", яка персонально пов’язана з "Прогресивною Словаччиною". У нас є група інструкторів із різних країн, які точно інструктують (протестувальників - ред.)", - сказав Фіцо.

Крім того, за словами словацького прем'єра, участь в протестах проти його уряду нібито беруть громадяни України.

"Українське телебачення ходить мітингами, де третина учасників - українці, які кричать проти словацького уряду. Я не розумію, що українці мають кричати на адресу словацького уряду", - заявив він.

Крім того, Фіцо не сподобався і допис українського президента Володимира Зеленського на підтримку антиурядових протестів в Словаччині.