Фицо привиделся "украинский след" в антиправительственных протестах в Словакии

"Эти протесты не организованы на 100% оппозицией. Эту "мессу", как говорят, проводит кто-то другой. И проводят ее неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, например, "Мир Украине", которая персонально связана с "Прогрессивной Словакией". У нас есть группа инструкторов из разных стран, которые точно инструктируют (протестующих - ред.)", - сказал Фицо.

Кроме того, по словам словацкого премьера, участие в протестах против его правительства якобы принимают граждане Украины.

"Украинское телевидение ходит по митингам, где треть участников - украинцы, которые кричат против словацкого правительства. Я не понимаю, что украинцы должны кричать в адрес словацкого правительства", - заявил он.

Кроме того, Фицо не понравилось и сообщение украинского президента Владимира Зеленского в поддержку антиправительственных протестов в Словакии.