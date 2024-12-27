Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну

Україна припинила транзит російського газу

Нагадаємо, Україна відмовилася продовжувати дію контракту про транзит російського газу до Європи через свою територію, що закінчується 31 грудня.

Як зазначив ще на початку жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна не буде продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не полишає надії, що йому вдасться домовиться з Україною та Єврокомісією про подальший транзит російського газу до Словаччини через українську територію. За словами глави уряду, його країна не хоче втрачати гроші.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде качати російський газ у будь-якому вигляді. При цьому назвав єдиний можливий варіант, у якому випадку транзит газу через Україну можливий.

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