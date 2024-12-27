Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину

Украина прекратила транзит российского газа

Напомним, Украина отказалась продлевать действие контракта о транзите российского газа в Европу через свою территорию, который заканчивается 31 декабря.

Как отметил еще в начале октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина не будет продолжать транзит российского газа в 2025 году.

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо не оставляет надежды, что ему удастся договорится с Украиной и Еврокомиссией о дальнейшем транзите российского газа в Словакию через украинскую территорию. По словам главы правительства, его страна не хочет терять деньги.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет качать российский газ в любом виде. При этом назвал единственный возможный вариант, в котором случае транзит газа через Украину возможен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.