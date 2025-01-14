Фіцо не поїде до Зеленського в Київ, - віце-спікер парламенту

"Учора глава уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що потрібно приїхати в п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", - заявив Гашпар, який перебуває в Москві.

Напередодні Фіцо записав звернення у Facebook і запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу державного кордону на словацькій території.

Словацький прем'єр заявив, що хотів би обговорити зупинку транзиту російського газу. Він також сказав, що хотів би продовжити діалог із прем'єром України Денисом Шмигалем.

Увечері 13 січня Зеленський відповів на пропозицію Фіцо. Він згоден зустрітися, але тільки в Києві і цього тижня. "Ок. Приїжджай до Києва в п'ятницю", - відповів президент України.

Нагадаємо, влада Словаччини незадоволена відсутністю доходів від транзиту російського газу після закінчення контракту між "Нафтогазом України" і "Газпромом" з 1 січня 2025 року.

Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії в Україну і позбавити допомоги українських біженців. Він уже їздив до Москви до Путіна і заявив, що домігся постачань російського газу в обхід України, хоча й не уточнив, у який спосіб буде йти цей газ.