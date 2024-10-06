Фіцо пообіцяв блокувати вступ України в НАТО, поки буде при владі

Вступ України до НАТО

На саміті НАТО у Вашингтоні на початку липня Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу, проте цього так і не сталося. НАТО обмежилась лише заявою про те, що процес вступу України до Альянсу є "незворотнім".

Сьогодні The Washington Post повідомив, що країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу.

Український президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна зосереджена на запрошенні до НАТО.

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