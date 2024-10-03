Україна зосереджена на запрошенні до НАТО, - Зеленський

Основний фокус України зараз спрямований на отримання запрошення до НАТО. Це надзвичайно важливий крок для України, хоч і складний для досягнення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб отримати цей результат і продовжить працювати над досягненням цієї мети.

"Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили в НАТО. Це дуже важливий крок. Це складно досягти і ми фокусуємось на цьому результаті", - заявив він.

Вступ України в НАТО

На саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся на початку липня, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення приєднатися до Альянсу, однак цього не сталося.

НАТО обмежилося заявою, що вступ України до Альянсу є незворотним процесом.

Як зазначила віце-прем'єрка та міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, проти надання такого запрошення виступили Сполучені Штати та Німеччина.

Візит Рютте в Україні

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно обійняв посаду генерального секретаря НАТО. Він наголосив, що підтримка України залишається його ключовим пріоритетом.

Сьогодні, 3 жовтня, Рютте здійснив свій перший візит до України в новій ролі генсека НАТО. Раніше він вже відвідував країну як прем'єр-міністр Нідерландів. Під час візиту Марк Рютте провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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