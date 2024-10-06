Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против Украины в НАТО. Но напомнил, что членство должны ратифицировать все члены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.
"Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как глава партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО", - сказал Фицо.
Кроме того, Фицо в очередной раз повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны.
На саммите НАТО в Вашингтоне в начале июля Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс, однако этого так и не произошло. НАТО ограничилась лишь заявлением о том, что процесс вступления Украины в Альянс "необратим".
Сегодня The Washington Post сообщил, что страны НАТО на "Рамштайне" предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс.
Украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина сосредоточена на приглашении в НАТО.
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