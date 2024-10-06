Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Вступление Украины в НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне в начале июля Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс, однако этого так и не произошло. НАТО ограничилась лишь заявлением о том, что процесс вступления Украины в Альянс "необратим".

Сегодня The Washington Post сообщил, что страны НАТО на "Рамштайне" предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс.

Украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина сосредоточена на приглашении в НАТО.

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