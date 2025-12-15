Фицо похвастался приглашением в США от Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Соединенные Штаты и провести с ним личную встречу.

По его словам, приглашение стало результатом "суверенной внешней политики" Словакии.

"Суверенная внешняя политика, ориентированная на все четыре стороны света, приносит свои результаты. Мы имеем уважение, получаем предложения по инвестициям, мировые лидеры не избегают нас", - написал он, упомянув, в частности, о своих встречах с лидерами России и Китая.

Фицо уточнил, что письменное приглашение ему передал специальный посланник президента США. По словам словацкого премьера, во время визита стороны планируют обсудить подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики, а также обменяться мнениями по актуальным международным вопросам.

Ожидается, что поездка состоится во время празднования 250-й годовщины независимости США и проведения Чемпионата мира по футболу.

