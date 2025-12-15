ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Фицо похвастался приглашением в США от Трампа

Словакия, Понедельник 15 декабря 2025 21:17
UA EN RU
Фицо похвастался приглашением в США от Трампа Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Соединенные Штаты и провести с ним личную встречу.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее сообщение Фицо сделал в Facebook.

По его словам, приглашение стало результатом "суверенной внешней политики" Словакии.

"Суверенная внешняя политика, ориентированная на все четыре стороны света, приносит свои результаты. Мы имеем уважение, получаем предложения по инвестициям, мировые лидеры не избегают нас", - написал он, упомянув, в частности, о своих встречах с лидерами России и Китая.

Фицо уточнил, что письменное приглашение ему передал специальный посланник президента США. По словам словацкого премьера, во время визита стороны планируют обсудить подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики, а также обменяться мнениями по актуальным международным вопросам.

Ожидается, что поездка состоится во время празднования 250-й годовщины независимости США и проведения Чемпионата мира по футболу.

"Временными рамками моего визита будут празднование 250-й годовщины независимости США и проведение Чемпионата мира по футболу", - уточнил Фицо.

Трамп недоволен Словакией

В сентябре ряд СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским настаивал на полном отказе Европы от импорта российской нефти и газа.

Впоследствии Владимир Зеленский отметил, что президент США выражает резкое недовольство тем, что Венгрия и Словакия и в дальнейшем закупают российский газ.

На это Фицо заявил, что многие европейские страны уже получают сжиженный природный газ, чтобы заменить импорт из России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе