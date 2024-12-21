Фіцо нібито зібрався до Москви на зустріч із Путіним

Зупинка транзиту російського газу в ЄС

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна припинить транзит російського газу о 7 годині ранку 1 січня 2025 року. В цей момент закінчиться термін дії п'ятирічного контракту.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський теж сказав, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу в країни Європи. Він додав, що можливий лише транзит неросійського газу.

Роберт Фіцо зі свого боку пригрозив, що Словаччина може розглянути відповідні заходи проти України, якщо країна не буде транзитувати газ із Росії до Європи. За його словами, він був приголомшений відмовою Зеленського дозволити транзит після того, як два лідери провели розмову на саміті в Брюсселі.

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