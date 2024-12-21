Фицо якобы собрался в Москву на встречу с Путиным

Остановка транзита российского газа в ЕС

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра 1 января 2025 года. В этот момент истечет срок действия пятилетнего контракта.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже сказал, что Украина не будет продолжать транзит российского газа в страны Европы. Он добавил, что возможен лишь транзит нероссийского газа.

Роберт Фицо в свою очередь пригрозил, что Словакия может рассмотреть ответные меры против Украины, если страна не проходит транзит газа из России в Европу. По его словам, он был ошеломлен отказом Зеленского разрешить транзит после того, как два лидера провели разговор на саммите в Брюсселе.

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