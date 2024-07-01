Фіцо невдовзі повернеться до роботи та працюватиме "на повну потужність", - уряд Словаччини

Замах на Фіцо

Нагадаємо, 15 травня, цього року на Фіцо здійснили напад. Прем'єр-міністр Словаччини отримав кульове поранення та був вертольотом доправлений до найближчого медичного закладу. Кілька днів лікарі боролись за життя прем'єра, який переніс не одну операцію за цей час.

Пізніше Фіцо прийшов до тями та зробив свою першу заяву після замаху.

Докладніше про замах, та те які були мотиви у нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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