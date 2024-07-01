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Фіцо невдовзі повернеться до роботи та працюватиме "на повну потужність", - уряд Словаччини

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поступово наближається до роботи "на повну потужність" після замаху на нього у травні.

Про це заявив віцепрем'єр Словаччини Роберт Каліняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTVS.

Як стверджує Каліняк, стан словацького прем'єра покращився настільки, що він здатний активно готуватися до саміту лідерів Євросоюзу.

За словами віцепремʼєра, після нападу Фіцо матиме постійні наслідки для діяльності його опорно-рухового апарату.

Хоча Каліняк каже, що глава словацького уряду скоро з'явиться на публіці, сам Фіцо допускає, що "не все може піти за планом".

Замах на Фіцо

Нагадаємо, 15 травня, цього року на Фіцо здійснили напад. Прем'єр-міністр Словаччини отримав кульове поранення та був вертольотом доправлений до найближчого медичного закладу. Кілька днів лікарі боролись за життя прем'єра, який переніс не одну операцію за цей час.

Пізніше Фіцо прийшов до тями та зробив свою першу заяву після замаху.

Докладніше про замах, та те які були мотиви у нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Прем'єр-міністр