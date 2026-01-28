"Брехня та ненависть": Фіцо вибухнув звинуваченнями через "злив" про Трампа

Фіцо категорично відкинув матеріал видання, назвавши його "брехнею ненависного, пробрюссельського ліберального порталу".

За його словами, публікація є прикладом деградації ліберального та прогресивного політичного й медійного середовища, яке, на його думку, вдається до маніпуляцій, дезінформації та переслідування політичних опонентів.

Прем’єр сказав, що Politico поширило неправдиву інформацію про те, як він нібито оцінював зустріч із президентом США на неформальному саміті в Брюсселі.

"Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, свідків немає, але це не завадило порталу Politico вигадати брехню. Добре відомо, що я є одним із "улюбленців" цього порталу, де суверенітет, боротьба за національні інтереси та власна думка вважаються злочинами", - заявив прем’єр Словаччини.

За словами Фіцо, він не виступав на цьому саміті та відкрито критикував як сам захід, так і його підготовку.

Також глава уряду Словаччини заявив, що під час саміту не мав жодних неформальних розмов з прем’єр-міністрами чи президентами щодо свого візиту до США.

"Були наполегливі спроби зірвати мій візит до США, як це було у випадку з моїм візитом до Росії, де деякі країни-члени ЄС навіть не дозволили мені пролітати над їхньою територією! Ось що називається солідарністю", - заявив він.

Фіцо зазначив, що частково поділяє політичні підходи президента США, однак з деякими з них не погоджується.

Водночас він зізнався, що після своєї жорсткої заяви щодо Венесуели очікував скасування візиту до Вашингтона, чого не сталося, і це змусило його ще більше цінувати зустріч з американським лідером.

На завершення словацький прем’єр заявив, що справжня мета Politico полягає у спробі зруйнувати конструктивні відносини, які Словаччина, за його словами, підтримує з різними регіонами світу.

"Якщо мені потрібно висловити критичну думку, мені не потрібні для цього жодні рупори", - додав Фіцо.