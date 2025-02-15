Фіцо може перекрити імпорт газу для України? Що кажуть джерела на ринку
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перекрити постачання газу в Україну через свою країну. Але чи реальні такі погрози.
Думку по цьому приводу у матеріалі РБК-Україна висловили джерела на енергетичному ринку.
Так, джерела РБК-Україна на енергетичному ринку називають такі заяви Фіцо не більше ніж струсом повітря.
"По-перше, якщо це станеться, то буде серйозним порушенням європейських правил (правила ENTSOG - Європейська мережа операторів ГТС - ред.). По-друге, цього не може статися, оскільки оператор Словаччини - це приватна компанія з власником у Чехії", - пояснив співрозмовник видання.
Але якщо припустити, що поставки через Словаччину з якоїсь причини все-таки припиняться, то потребу в газі можна буде забезпечити за рахунок поставок через інші країни.
"Польща може дати 7 млн кубометрів, Угорщина - 9 млн і Румунія - 7 млн кубометрів. Цього буде достатньо", - сказав співрозмовник.
Погрози Фіцо щодо постачання газу
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перекрити постачання газу в Україну через свою країну. Це була його відповідь на припинення транзиту газу з РФ через Україну, і фактично підтвердженням того, що дія Фіцо узгоджена з Росією.
Словаччині зараз доводиться отримувати газ через "Турецький потік", що обходиться Братиславі дорожче, ніж через Україну. Хоча ще на початку січня Фіцо заявив, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до Володимира Путіна в Москву наприкінці грудня перед тим, як Україна припинила транзит газу.
Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям через припинення транзиту газу з РФ через Україну.
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