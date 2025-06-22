Фітопланктон росте, мідії вимерли: як змінилось Чорне море після Каховської катастрофи

Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році північно-західна частина Чорного моря зазнала серйозного екологічного удару.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту морської біології НАН України Віктор Демченко .

Що сталося після прориву дамби

За словами вченого, наслідки катастрофи були подвійними. Прісна вода з Дніпра масово потрапила в море. На одеські пляжі виносило прісноводну рибу та рослинність. Через різке зниження солоності загинули місцеві морські види, зокрема молюски та ракоподібні.

Хімічне забруднення - до моря потрапили нафтопродукти, пестициди, добрива, які змили затоплені склади. Це спричинило "цвітіння" води - різке збільшення фітопланктону через високі концентрації біогенів.

Чи відновлюється море

Найбільше, за словами Демченка, постраждали мідії – 65-70% популяції загинуло. Водночас більшість з них вже майже відновилися.

Суттєві зміни також відбулися у складі ракоподібних: одні види витіснили інші, зокрема ті, що живляться мертвими організмами. Їхня чисельність зросла через масову загибель риби та безхребетних після потрапляння прісної води.

Хоча явних змін в екосистемі вже не фіксують, деякі зрушення в структурі видів усе ще тривають. За словами Демченка, наразі складно оцінити, чи це - наслідки Каховської катастрофи, кліматичних змін чи зниження промислового навантаження на морське середовище.

"Ці процеси — далекі відголоски Каховської трагедії", - резюмує біолог.