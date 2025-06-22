Фітопланктон росте, мідії вимерли: як змінилось Чорне море після Каховської катастрофи
Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році північно-західна частина Чорного моря зазнала серйозного екологічного удару.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту морської біології НАН України Віктор Демченко.
Що сталося після прориву дамби
За словами вченого, наслідки катастрофи були подвійними. Прісна вода з Дніпра масово потрапила в море. На одеські пляжі виносило прісноводну рибу та рослинність. Через різке зниження солоності загинули місцеві морські види, зокрема молюски та ракоподібні.
Хімічне забруднення - до моря потрапили нафтопродукти, пестициди, добрива, які змили затоплені склади. Це спричинило "цвітіння" води - різке збільшення фітопланктону через високі концентрації біогенів.
Чи відновлюється море
Найбільше, за словами Демченка, постраждали мідії – 65-70% популяції загинуло. Водночас більшість з них вже майже відновилися.
Суттєві зміни також відбулися у складі ракоподібних: одні види витіснили інші, зокрема ті, що живляться мертвими організмами. Їхня чисельність зросла через масову загибель риби та безхребетних після потрапляння прісної води.
Хоча явних змін в екосистемі вже не фіксують, деякі зрушення в структурі видів усе ще тривають. За словами Демченка, наразі складно оцінити, чи це - наслідки Каховської катастрофи, кліматичних змін чи зниження промислового навантаження на морське середовище.
"Ці процеси — далекі відголоски Каховської трагедії", - резюмує біолог.
Раніше РБК-Україна писало, що понад три роки війни завдали серйозної шкоди екосистемі Чорного моря: нафтові забруднення через затоплені кораблі і танкери, прісна вода після Каховської ГЕС порушили баланс солоності. Підвищення температури погіршує ситуацію, розчиняючи нафту і піднімаючи мазут з дна.
Також ми розповідали, що інвазивні види, як рапани, активно конкурують із місцевими мідіями у Чорному морі, знищуючи їх і викликаючи падіння їх чисельності. Рапани стали основним промисловим ресурсом, але їх надмірна кількість шкодить екосистемі. Через війну науковці не мають повних даних про нинішню ситуацію, але сподіваються на зниження популяції рапанів і відновлення мідій.
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