Фитопланктон растет, мидии вымерли: как изменилось Черное море после Каховской катастрофы
После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году северо-западная часть Черного моря испытала серьезный экологический удар.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко.
Что произошло после прорыва дамбы
По словам ученого, последствия катастрофы были двойными. Пресная вода из Днепра массово попала в море. На одесские пляжи выносило пресноводную рыбу и растительность. Из-за резкого снижения солености погибли местные морские виды, в частности моллюски и ракообразные.
Химическое загрязнение - в море попали нефтепродукты, пестициды, удобрения, которые смыли затопленные склады. Это вызвало "цветение" воды - резкое увеличение фитопланктона из-за высоких концентраций биогенов.
Восстанавливается ли море
Больше всего, по словам Демченко, пострадали мидии - 65-70% популяции погибло. В то же время большинство из них уже почти восстановились.
Существенные изменения также произошли в составе ракообразных: одни виды вытеснили другие, в частности те, которые питаются мертвыми организмами. Их численность возросла из-за массовой гибели рыбы и беспозвоночных после попадания пресной воды.
Хотя явных изменений в экосистеме уже не фиксируют, некоторые сдвиги в структуре видов все еще продолжаются. По словам Демченко, пока сложно оценить, это - последствия Каховской катастрофы, климатических изменений или снижение промышленной нагрузки на морскую среду.
"Эти процессы - далекие отголоски Каховской трагедии", - резюмирует биолог.
Ранее РБК-Украина писало, что более трех лет войны нанесли серьезный ущерб экосистеме Черного моря: нефтяные загрязнения из-за затопленных кораблей и танкеров, пресная вода после Каховской ГЭС нарушили баланс солености. Повышение температуры усугубляет ситуацию, растворяя нефть и поднимая мазут со дна.
Также мы рассказывали, что инвазивные виды, как рапаны, активно конкурируют с местными мидиями в Черном море, уничтожая их и вызывая падение их численности. Рапаны стали основным промышленным ресурсом, но их чрезмерное количество вредит экосистеме. Из-за этого ученые не имеют полных данных о нынешней ситуации, но надеются на снижение популяции рапанов и восстановление мидий.
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