Fitch ухудшило прогноз по цене на нефть на 2020 год

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Средняя цена на нефть прогнозируется на уровне 35 долларов

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз средней цены на нефть на 2020 год с 41 до 35 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Fitch.

По данным агентства, рост доходности корпоративных облигаций и облигаций на развивающихся рынках, приводит к ужесточению условий глобального финансирования. При этом укрепление доллара и падение цен на сырье еще больше затруднят рост на развивающихся рынках.

"Наш прогноз цены нефти на 2020 год был снова снижен до 35 долларов за баррель. Отток капитала и ограниченные системы социальной защиты еще больше усугубляют экономические условия на развивающихся рынках", - заявили в Fitch.

Отмечается, что ухудшение прогнозов связано с пандемией коронавируса, которая ослабляет краткосрочный прогноз по мировой экономике и влияет на спрос на нефть. Эти факторы могут вызвать сильный избыток спроса на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что цена на российскую нефть марки Urals в Северо-Западной Европе упала до 10,54 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с марта 1999 года. Цена на нефть Urals упала еще на 2,25 доллара.

Также РБК-Украина писало, что цены на нефть выросли в четверг, 2 апреля, после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения, которое положит конец ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией.