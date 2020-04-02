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Fitch погіршило прогноз щодо ціни на нафту на 2020 рік

Новини » Економіка     02.04.2020 - 17:58
Fitch погіршило прогноз щодо ціни на нафту на 2020 рік
Ілюстративне фото (flickr.com/solvencyiiwire)

Середня ціна на нафту прогнозується на рівні 35 доларів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз середньої ціни на нафту на 2020 рік з 41 до 35 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Fitch.

За даними агентства, зростання прибутковості корпоративних облігацій і облігацій на ринках, що розвиваються, призводить до посилення умов глобального фінансування. При цьому зміцнення долара і падіння цін на сировину ще більше ускладнять зростання на ринках, що розвиваються.

"Наш прогноз ціни нафти на 2020 рік був знову знижений до 35 доларів за барель. Відтік капіталу й обмежені системи соціального захисту ще більше посилюють економічні умови на ринках, що розвиваються", - заявили у Fitch.

Зазначається, що погіршення прогнозів пов'язане з пандемією коронавірусу, що послаблює короткостроковий прогноз щодо світової економіки та впливає на попит на нафту. Ці фактори можуть спричинити сильний надлишок попиту на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна на російську нафту марки Urals в Північно-Західній Європі впала до 10,54 долара за барель. Це найнижчий показник з березня 1999 року. Ціна на нафту Urals впала ще на 2,25 долара.

Також РБК-Україна писало, що ціни на нафту зросли в четвер, 2 квітня, після того, як президент США Дональд Трамп анонсував підписання угоди, яка покладе кінець цінової війни між Саудівською Аравією і Росією.

Агентство Fitch спрогнозувало глибину економічної кризи Трамп сподівається на скорочення видобутку нафти в РФ і Саудівській Аравії
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