Нефть падает после снижения цен Саудовской Аравией

Фото: нефтяной танкер (OilNow)

Цены опустились до уровней июля

Цены на нефть в понедельник, 7 сентября, упали более чем на 1% после того, как Саудовская Аравия объявила о снижении цен на поставки в Азию. Оптимизм по поводу восстановления спроса снижается на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent торгуется на уровне 42,06 долларов за баррель, снизившись на 1,41% к 10:00 по киевскому времени, после того, как ранее упала до 41,51 долларов, самого низкого уровня с 30 июля. Цена на нефть марки WTI упала на 1,66%, до 39,11 долларов за баррель после падения до 38,55 долларів, самого низкого уровня с 10 июля.

Мир по-прежнему наводнен сырой нефтью и топливом, несмотря на сокращение поставок Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзниками, (ОПЕК+), и усилия правительств по стимулированию мировой экономики и спроса на нефть. В результате нефтепереработчики сократили производство топлива, а производители нефти, такие как Саудовская Аравия, снизили цены, чтобы компенсировать падение спроса на нефть.

"Настроения испортились, и впереди может появиться некоторое давление со стороны продавцов», - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

День труда в понедельник знаменует собой традиционное завершение сезона пикового летнего спроса в Соединенных Штатах, что возобновило внимание инвесторов к текущему вялому спросу на топливо со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, который поддерживал цены рекордными закупками, в августе снизил их потребление.

"Избыточные поставки, опасения ослабления требований ОПЕК+, окончание автомобильного сезона в США и устаревшие длинные позиции - все вместе подорвало доверие к нефти", - сказал в записке старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

Крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия снизила официальную отпускную цену на нефть сорта Arab Light в октябре больше всего с мая, что указывает на то, что спрос остается слабым. Азия - крупнейший рынок Саудовской Аравии по регионам.

В августе группа ОПЕК+ снизила сокращение добычи до 7,7 млн баррелей в сутки после того, как мировые цены на нефть поднялись с исторического минимума, вызванного пандемией коронавируса.

Нефть также находится под давлением, поскольку американские компании увеличили объемы бурения для новых поставок после недавнего восстановления цен на нефть.

Энергетические компании США на прошлой неделе добавили буровые установки для добычи нефти и природного газа во второй раз за последние три недели, согласно еженедельному отчету Baker Hughes Co.

Напомним, в августе цены на энергоносители, в частности нефть и природный газ, росли. Только наличие значительных запасов в нефте - и газохранилищах, несмотря на их некоторое уменьшение, сдерживало рост.

Напомним, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28% до 4,564 млрд долларов.