Цены на нефть падают после окончания летнего сезона в США

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть снижаются во вторник, 8 сентября, на фоне опасений, что возможное увеличение числа случаев COVID-19 после длинных выходных может снизить спрос на топливо. День труда в США также знаменует собой окончание пикового сезона вождения в США, может снизить спрос на топливо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,81% до 41,67 долларов за баррель, к 11:00 по киевскому времени. Цена на нефть марки WTI упала на 2,62%, до 38,73 долларов за баррель.

Число случаев коронавируса выросло в 22 из 50 американских штатов за праздничные выходные, в которые люди традиционно встречаются, чтобы отметить окончание лета. В то же время вспышки усиливаются в Индии и Великобритании

Цены на Brent снизились в понедельник после того, как государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco понизила официальные отпускные цены на нефть марки Arab Light с поставкой в октябре для покупателей из всех регионов. Для азиатского региона, крупнейшего рынка компании, цена была снижена на 1,40 долларов за баррель

"Сочетание с выходом из летнего пикового сезона вождения в США, который является сезонным фактором, переключило внимание рынка на то, достаточно ли сильно восстанавливается спрос - и очевидно, в этом есть некоторые сомнения, как показало решение Aramco о ценах," - сказал Лахлан Шо, руководитель отдела исследований рынка сырьевых товаров в National Australia Bank.

Он также добавил, что на рынки также оказывает давление предстоящий сезон технического обслуживания американских НПЗ, который может снизить спрос на нефть на 1,5-2 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, в августе цены на энергоносители, в частности нефть и природный газ, росли. Только наличие значительных запасов в нефте - и газохранилищах, несмотря на их некоторое уменьшение, сдерживало рост.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28% до 4,564 млрд долларов.