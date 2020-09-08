Fitch Ratings знизило довгострокові прогнози цін на нафту

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

У довгостроковій перспективі нафта буде коштувати не дорожче 50 доларів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI. Зниження відображає зайві виробничі потужності, тривалий період високих запасів нафти, викликаний пандемією коронавірусу, зниження питомих витрат на видобуток корисних копалин і довгостроковий енергетичний перехід.

Про це говориться в повідомленні агентства.

Зокрема, Fitch знизило прогнозні ціни на нафту марки Brent з 53 до 50 доларів за барель у 2022 році. Довгостроковий прогноз знижений з 55 до 53 доларів. При цьому прогноз по нафті WTI знижений на 2022 рік з 50 до 47 доларів, довгостроковий - з 52 до 50 доларів.

При цьому Fitch Ratings підвищило прогноз на 2020 рік з 35 до 41 долара по нафті Brent і з 32 до 38 по нафті WTI.

Як наголошується в повідомленні, багато країн послабили національні заходи ізоляції у зв'язку з пандемією, незважаючи на зростання числа нових випадків коронавірусу в деяких країнах. "Ми не припускаємо другого раунду строгих обмежень на глобальному рівні, і тому ми припускаємо, що відновлення попиту на нафту продовжиться до 2021 року", - наголошується в прогнозі.

Різке падіння попиту на нафту в другому кварталі 2020 було частково компенсовано скороченням видобутку ОПЕК+. Початкове скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу в травні та червні 2020 року було продовжено до липня. У серпні воно було знижено до 7,7 млн барелів на добу, як і планувалося. Планується, що в період з січня 2021 року по квітень 2022 року скорочення будуть додатково скорочені до 5,8 млн барелів на добу.

"Це угода ОПЕК + стало основним фактором стабілізації цін на нафту, а це означає, що більш низькі, ніж очікувалося, скорочення або конфлікти усередині групи нададуть нове тиск на ціни на нафту", - відзначає Fitch.

Агентство також знизило ціни на газ Нідерландах і Великобританії до 4,5 доларів за тисячу кубічних футів у 2022 році та 5 доларів тисячу кубічних футів в довгостроковій перспективі з-за невизначеності зростання попиту, збільшення запасів газу в Європі та значних обсягів доступного скрапленого газу. До кінця серпня 2020 року використання потужностей європейських газових сховищ досягла 91%, і агентство очікує, що великі запаси газу нададуть тиск на ціни як мінімум до 2022 року.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту знижуються 8 вересня на тлі побоювань, що можливе збільшення числа випадків COVID-19 після довгих вихідних може понизити попит на паливо.

На ціну нафти також тисне рішення Саудівської Аравії про зниження цін на постачання в Азію.