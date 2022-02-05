Fitch Ratings прогнозирует потерю Украиной 20% международных резервов

Согласно прогнозу, сокращение резервов до 25 млрд долларов произойдет по причине сильно ограниченных условий внешнего финансирования, более широкого дефицита счета текущих операций и умеренного оттока нерезидентов.

"Мы предполагаем, что в этом году не будет нового выпуска суверенных еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Fitch прогнозирует, что дефицит счета текущих операций Украины увеличится на 1,6 п.п. в 2022 году до 2,6% ВВП и до 3,4% в 2023 году из-за ухудшения условий торговли. Обслуживание суверенного внешнего долга является относительно высоким и составляет 4,3 млрд долларов 2022 году и 5,4 млрд долларов в 2023 году. Пик выплат по госдолгу придется сентябрь 2022 года, когда наступает срок погашения около 1,4 млрд долларов.

При этом Fitch ожидает некоторой компенсации за счет увеличения средств от международных финансовых организаций и двустороннего финансирования, которое составит 6 млрд долларов в 2022 году.