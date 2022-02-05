Fitch Ratings прогнозує втрату Україною 20% міжнародних резервів

Згідно з прогнозом, скорочення резервів до 25 млрд доларів відбудеться через сильно обмежених умов зовнішнього фінансування, більш широкий дефіцит рахунку поточних операцій і помірний відтік нерезидентів.

"Ми припускаємо, що цього року не буде нового випуску суверенних єврооблігацій", - йдеться в повідомленні.

Fitch прогнозує, що дефіцит рахунку поточних операцій України збільшиться на 1,6 п.п. в 2022 році до 2,6% ВВП і до 3,4% в 2023 році через погіршення умов торгівлі. Обслуговування суверенного зовнішнього боргу є відносно високим і становить 4,3 млрд доларів 2022 році і 5,4 млрд доларів в 2023 році. Пік виплат за держборгом припаде вересень 2022 року, коли настає термін погашення близько 1,4 млрд доларів.

При цьому Fitch очікує деякої компенсації за рахунок збільшення коштів від міжнародних фінансових організацій і двостороннього фінансування, яке складе 6 млрд доларів в 2022 році.