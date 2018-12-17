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В Fitch рассказали о действиях после введения санкций против госдолга России

Новости » Экономика    17.12.2018 - 17:05
В Fitch рассказали о действиях после введения санкций против госдолга России
Фото: Fitch ( flickr.com/bertransk)

Российский рейтинг был бы выше, если бы угрозы санкций не существовало

Если США введут санкции против госдолга России, международное рейтинговое агентство Fitch скорее всего лишит рейтинг России "позитивного" прогноза в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы, вероятно, лишим рейтинг России позитивного прогноза в случае введения санкций (США) против операций с госдолгом", - сказал старший аналитик Fitch по вопросам суверенного долга Джеймс Маккормак.

По его словам, если бы угрозы санкций не было, рейтинг России был бы выше текущего уровня "BBB-".

Введение Вашингтоном санкций, предложенных в августе группой сенаторов США, фактически лишит американских и других крупных зарубежных инвесторов возможности покупать новый российский госдолг. О том, будут ли эти меры приняты, скорее всего, станет известно к началу 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, послы Европейского союза (ЕС) одобрили продление экономических санкций против России на полгода.

Отметим, что Украина начала процесс разработки нового пакета санкций против Российской Федерации из-за агрессии в Черном и Азовском морях. Кроме того, Украина продолжает работу по подготовке судебного иска в Международный суд с целью возбуждения дела в связи с актом морской агрессии Российской Федерации.

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Новости Украины долгСанкцииРоссийская ФедерацияFitch
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