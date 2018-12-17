У Fitch розповіли про дії після введення санкцій проти держборгу Росії

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Російський рейтинг був би вищим, якби загрози санкцій не існувало

Якщо США введуть санкції проти держборгу Росії, міжнародне рейтингове агентство Fitch швидше за все позбавить рейтинг Росії "позитивного" прогнозу у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Ми, ймовірно, позбавимо рейтинг Росії позитивного прогнозу у разі введення санкцій (США) проти операцій з держборгом", - сказав старший аналітик Fitch з питань суверенного боргу Джеймс Маккормак.

За його словами, якщо б загрози санкцій не було, рейтинг Росії був би вище поточного рівня "BBB-".

Введення Вашингтоном санкцій, запропонованих у серпні групою сенаторів США, фактично позбавить американських та інших великих закордонних інвесторів можливості купувати новий російський держборг. Про те, чи будуть ці заходи прийняті, швидше за все, стане відомо на початку 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, посли Європейського союзу (ЄС) схвалили продовження економічних санкцій проти Росії на півроку.

Зазначимо, що Україна розпочала процес розробки нового пакету санкцій проти Російської Федерації з-за агресії в Чорному та Азовському морях. Крім того, Україна продовжує роботу з підготовки судового позову до Міжнародного суду з метою порушення справи у зв'язку з актом морський агресії Російської Федерації.