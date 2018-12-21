Fitch прокомментировало новую программу МВФ с Украиной

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Украина нуждается в кредите МВФ, учитывая плохие условия на рынках капитала для развивающихся стран

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение рисков краткосрочного финансирования и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности благодаря новой программе МВФ для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию агентства.

В то же время, отметили в Fitch, соблюдение условий программы SBA и сохранение доступа к рынку облигаций будут важными для Украины.

По оценкам агентства, потребности Украины во внешнем финансировании высоки и должны возрасти в связи с ростом выплат по внешним облигациям на сумму 1,7 млрд долларов в 2019 году и 2,4 млрд долларов в 2020 году.

Соглашение с МВФ дает Украине доступ к другим внешним источникам финансирования. В частности ЕС одобрил выплату 500 млн евро по программе макрофинансовой помощи в конце ноября, а Всемирный банк утвердил гарантию на 750 млн долларов, напомнили в Fitch.

"Своевременное соблюдение SBA будет иметь ключевое значение для обеспечения доступа к официальному и рыночному финансированию, поскольку условия финансирования для развивающихся рынков в мире становятся все более сложными", - отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, новая программа МВФ поможет снизить политическую неопределенность и ограничить риск отмены реформ, проведенных в последние годы, считают в агентстве.

"Украине, скорее всего, потребуется поддерживать сотрудничество с МВФ и после окончания 14-месячной SBA, учитывая крупные выплаты по внешнему долгу в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении.

В Fitch также отметили риски, которые возникают в Украине в связи с проведением президентских и парламентских выборов, особенно в условиях, когда большинство граждан не определились со своими предпочтениями, а итоги выборов непредсказуемы.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже перечислен Украине. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Продолжение сотрудничества с МВФ позволило Украине получить доступ к связанному финансированию. 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка также принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов, что поможет правительству привлечь капитал на льготных условиях на международных рынках в 2019 году.