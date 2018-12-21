Fitch прокоментувало нову програму МВФ з Україною

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Україна потребує кредитів МВФ, враховуючи погані умови на ринках капіталу для країн, що розвиваються

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зниження ризиків короткострокового фінансування і збереження макроекономічної і фінансової стабільності завдяки новій програмі МВФ для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію агентства.

У той же час, відзначили в Fitch, дотримання умов програми SBA і збереження доступу до ринку облігацій будуть важливими для України.

За оцінками агентства, потреби України в зовнішньому фінансуванні високі і повинні зрости у зв'язку із зростанням виплат за зовнішніми облігаціями на суму 1,7 млрд доларів в 2019 році і 2,4 млрд доларів у 2020 році.

Угода з МВФ дає Україні доступ до інших зовнішніх джерел фінансування. Зокрема ЄС схвалив виплату 500 млн євро за програмою макрофінансової допомоги в кінці листопада, а Світовий банк затвердив гарантію на 750 млн доларів, нагадали в Fitch.

"Своєчасне дотримання SBA буде мати ключове значення для забезпечення доступу до офіційного і ринкового фінансування, оскільки умови фінансування для ринків, що розвиваються у світі стають все більш складними", - наголошується в повідомленні агентства.

Крім того, нова програма МВФ допоможе знизити політичну невизначеність і обмежити ризик скасування реформ, проведених в останні роки, вважають в агентстві.

"Україні, швидше за все, буде потрібно підтримувати співпрацю з МВФ і після закінчення 14-місячної SBA, враховуючи великі виплати за зовнішнім боргом у 2020-2021 роках", - йдеться в повідомленні.

У Fitch також відзначили ризики, які виникають в Україні в зв'язку з проведенням президентських і парламентських виборів, особливо в умовах, коли більшість громадян не визначилися зі своїми вподобаннями, а підсумки виборів непередбачувані.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже перераховано Україні. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Продовження співпраці з МВФ дозволило Україні отримати доступ до пов'язанго фінансування. 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також прийняля рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 750 млн доларів, що допоможе уряду залучити капітал на пільгових умовах на міжнародних ринках в 2019 році.