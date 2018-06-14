Fitch підтвердило прогноз зростання світової економіки на 2018-2020

Аналітики прогнозують швидке посилення інфляції у США

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило оцінку зростання світового ВВП в 2018 році на рівні 3,3%, в 2019 році - 3,2%, незважаючи на погіршення прогнозів для половини з 20 країн, що розглядаються в рамках глобального економічного прогнозу (GEO). Про це йдеться в прес-релізі агентства.

Згідно з прогнозами аналітиків Fitch в цілому по світу очікується збереження впевненого росту, незважаючи на зростаючу напруженість в торгових відносинах і політичні ризики. Однак, одним з основних ризиків для світової економіки залишається можливість більш швидкого посилення інфляції в США, ніж очікувалося.

"У цьому році глобальна напруженість в торгівлі значно зросла, але на даному етапі шкала накладених тарифів залишається занадто малою, щоб істотно вплинути на світові перспективи зростання. Велика ескалація, яка спричинила за собою всеохоплюючі географічні тарифи на всі торговельні потоки між кількома великими країнами буде набагато більш руйнівною. Інфляційний шок в США може призвести до корегування прибутковості американських і світових облігацій і різко посилити волатильність", - сказав головний економіст Fitch Брайан Култон.

Наголошується, що в розвинених країнах зростання вище довгострокового тренда підтримують приватні інвестиції, зменшення розриву між попитом і пропозицією на ринку праці, пом'якшення податково-бюджетної політики в США і сприяє зростанню економіки грошово-кредитна політика провідних центральних банків.

Крім того, міжнародне агентство прогнозує підйом ВВП розвинених країн на 2,2% в 2018 році, 2% у 2019 році і 1,7% в 2020 році. У країнах, що розвиваються, зростання залишається краще, ніж очікувалося в Китаї, а підвищення цін на сировину підтримує багатьох експортерів сировини.

За даними Fitch, оцінка зростання ВВП країн, що розвиваються (Бразилія, Індія, Індонезія, Китай, Мексика, Польща, Туреччина, Росія, ПАР, Південна Корея) на 2018 рік дорівнює 5,3%, на 2019 і 2020 - 5,1%. У групі emerging markets прогнози були знижені для Бразилії, Індонезії та ПАР. Разом з тим в США і Китаї очікується більш значне зростання як в 2018, так і в 2019 році.

Крім того, прогноз середньорічної ціни нафти поліпшений до 70 доларів за барель в 2018 році і 65 доларів за барель у 2019 році (раніше 57,5 долара на обидва роки), однак у 2020 році Fitch очікує падіння до 57,5 долара за барель. Геополітика і попит підтримають ціни на нафту в середньостроковій перспективі.

Аналітики агентства поліпшили прогноз підвищення американського ВВП в поточному році до 2,8% в порівнянні з очікуваними у березні 2,7%, в 2019 році - з 2,5% до 2,6%. При цьому, Fitch, як і раніше розраховує на чотири підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) в цьому році.

Очікується, що економіка єврозони зросте на 2,3% в 2018 році (попередня оцінка - 2,5%), і на 1,8% наступного року, що відповідає березневим припущеннями.

Прогноз для Китаю на поточний рік був поліпшений на 0,1 п. п. - до 6,6%, однак зростання економіки країни все одно буде нижче торішнього рівня (6,9%). У 2019 році китайський ВВП, ймовірно, зросте на 6,3%, у 2020 році - на 6,1%.

Fitch дещо знизило оцінки темпів економічного підйому в 2018 році в Японії (з 1,3% до 1%) і у Великобританії (з 1,4% до 1,3%). Разом з тим поліпшені прогнози на 2018 рік для Польщі та Індії.

Як наголошується в прес-релізі Fitch, для Росії оцінки знижені на 0,20 п. п. на поточний рік - до 1,8%, що на 0,1 п. п. на наступний рік - до 1,9%. Згідно з базовим сценарієм Fitch, в 2020 році зростання російської економіки може сповільнитися до 1,5%, наблизившись до довгострокової тенденції (1,2%). Збільшення державних видатків на освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру може призвести до більш високих темпів зростання.

Інфляція в Росії посилиться до 3,5% до кінця 2018 року, а після цього буде близька до цільового рівня ЦП (близько 4%), прогнозують експерти Fitch. Незважаючи на волатильність фінансових ринків і ослаблення рубля після посилення санкцій США в квітні, Fitch і раніше очікує поступового зниження ключової ставки в РФ до 6,75% на кінець 2018 року.

Згідно з прогнозом Fitch, курс рубля до долара США на кінець 2018 року складе 61 руб./долар, а до кінця 2019 року - 62 руб/долар. У березні очікувалося 58 і 59 рублів відповідно.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні "B-".