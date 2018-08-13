У Fitch пояснили, від чого залежить кредитоспроможність України

Підтримка МВФ є ключовим фактором кредитоспроможності України

У Міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings заявили, що кредитоспроможність України безпосередньо залежить від підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це йдеться в прес-релізі агентства, розміщеному на офіційному сайті.

Як зазначається, програма розширеного фінансування від Фонду є ключем до збереження міжнародних резервів при зростаючих платежах за державним боргом", - вважають в агентстві. Також наголошується, що для чергового перегляду програми МВФ Україна повинна забезпечити створення Антикорупційного суду, а також зберегти стабільну бюджетну політику.

"Продовження співпраці з МВФ і міжнародними партнерами буде мати важливе значення для підтримки поліпшень в макроекономічній стабільності, обмеження відступів від прийнятих реформ і безпечного доступу до офіційного і ринкового фінансування", - додали в агентстві.

Раніше Fitch Ratings підтвердило оцінку зростання світового ВВП в 2018 році на рівні 3,3%, в 2019 році - 3,2%, незважаючи на погіршення прогнозів для половини з 20 країн, що розглядаються в рамках глобального економічного прогнозу (GEO).

Згідно з прогнозами аналітиків Fitch в цілому по світу очікується збереження впевненого росту, незважаючи на зростаючу напруженість в торгових відносинах і політичні ризики. Однак, одним з основних ризиків для світової економіки залишається можливість більш швидкого посилення інфляції в США, ніж очікувалося.

Також Fitch Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні "B-".