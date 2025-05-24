Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт": які підстави

Виплати за ВВП-варантами

У квітні Україна і група кредиторів на чолі з хедж-фондами не змогли домовитися про умови реструктуризації заборгованості на суму 2,6 млрд доларів.

"ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів,

Він додав, що скромне відновлення економіки країни не допомогло виправити майже 30-відсотковий спад, спричинений повномасштабним вторгненням Росії 2022 року.

Випущені 2015 року ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, коли реальне економічне зростання перевищить 3% на рік. Платіж у розмірі понад 500 мільйонів доларів має бути здійснений 31 травня і пов'язаний зі зростанням у 2023 році на 5,5%.

Цінні папери, термін погашення яких настає у 2041 році, не були включені в торішню угоду з реструктуризації боргу України на суму 20 мільярдів доларів.

Реструктуризація 2024 року призвела до того, що міжнародні агентства знизили рейтинги України до рівня "обмежений дефолт".

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