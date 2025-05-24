Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт": які підстави

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "Обмежений дефолт" (RD).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства міжнародного агентства Fitch Ratings.
Fitch вважає, що Україна все ще проходить широку реструктуризацію, і її державні гарантії за ВВП-варантами перейдуть у розряд проблемних тільки після дати платежу 31 травня.
"Довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті залишиться в статусі "обмеженого дефолту" доти, доки країна не нормалізує відносини з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів", - ідеться в повідомленні.
Fitch Ratings зазначає, що Україна і власники ВВП-варантів (2,6 млрд доларів) не змогли домовитися про реструктуризацію.
Також залишається нереструктурованим зовнішній комерційний кредит Cargill на 0,7 млрд доларів (платежі припинені з 3 вересня 2024 року).
Крім того, після реструктуризації торік державних єврооблігацій "Укренерго" досягло попередньої угоди про реструктуризацію своїх гарантованих державою єврооблігацій на суму 825 млн дол. (платежі припинено з 9 листопада 2024 року), яку має бути завершено до липня.
У квітні Україна і група кредиторів на чолі з хедж-фондами не змогли домовитися про умови реструктуризації заборгованості на суму 2,6 млрд доларів.
"ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів,
Він додав, що скромне відновлення економіки країни не допомогло виправити майже 30-відсотковий спад, спричинений повномасштабним вторгненням Росії 2022 року.
Випущені 2015 року ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, коли реальне економічне зростання перевищить 3% на рік. Платіж у розмірі понад 500 мільйонів доларів має бути здійснений 31 травня і пов'язаний зі зростанням у 2023 році на 5,5%.
Цінні папери, термін погашення яких настає у 2041 році, не були включені в торішню угоду з реструктуризації боргу України на суму 20 мільярдів доларів.
Реструктуризація 2024 року призвела до того, що міжнародні агентства знизили рейтинги України до рівня "обмежений дефолт".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.