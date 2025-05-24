Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт": какие основания

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт" (RD).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства международного агентства Fitch Ratings.
Fitch считает, что Украина все еще проходит широкую реструктуризацию, и ее государственные гарантии по ВВП-варрантам перейдут в разряд проблемных только после даты платежа 31 мая.
"Долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте останется в статусе "ограниченного дефолта" до тех пор, пока страна не нормализует отношения с подавляющим большинством внешних коммерческих кредиторов", - говорится в сообщении.
Fitch Ratings отмечает, что Украина и держатели ВВП-варрантов (2,6 млрд долларов) не смогли договориться о реструктуризации.
Также остается нереструктурированным внешний коммерческий кредит Cargill на 0,7 млрд долларов (платежи приостановлены с 3 сентября 2024 года).
Кроме того, после реструктуризации в прошлом году государственных еврооблигаций "Укрэнерго" достигло предварительного соглашения о реструктуризации своих гарантированных государством еврооблигаций на сумму 825 млн долл. (платежи приостановлены с 9 ноября 2024 года), которое должно быть завершено к июлю.
В апреле Украина и группа кредиторов во главе с хедж-фондами не смогли договориться об условиях реструктуризации задолженности на сумму 2,6 млрд долларов.
"ВВП-варранты были разработаны для мира, которого больше не существует", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в своем заявлении после срыва переговоров,
Он добавил, что скромное восстановление экономики страны не помогло исправить почти 30-процентный спад, вызванный полномасштабным вторжением России в 2022 году.
Выпущенные в 2015 году ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, когда реальный экономический рост превысит 3% в год. Платеж в размере более 500 миллионов долларов должен быть произведен 31 мая и связан с ростом в 2023 году на 5,5%.
Ценные бумаги, срок погашения которых наступает в 2041 году, не были включены в прошлогоднюю сделку по реструктуризации долга Украины на сумму 20 миллиардов долларов.
Реструктуризация 2024 года привела к тому, что международные агентства снизили рейтинги Украины до уровня "ограниченный дефолт".
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