Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт": какие основания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства международного агентства Fitch Ratings .

Fitch считает, что Украина все еще проходит широкую реструктуризацию, и ее государственные гарантии по ВВП-варрантам перейдут в разряд проблемных только после даты платежа 31 мая.

"Долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте останется в статусе "ограниченного дефолта" до тех пор, пока страна не нормализует отношения с подавляющим большинством внешних коммерческих кредиторов", - говорится в сообщении.

Fitch Ratings отмечает, что Украина и держатели ВВП-варрантов (2,6 млрд долларов) не смогли договориться о реструктуризации.

Также остается нереструктурированным внешний коммерческий кредит Cargill на 0,7 млрд долларов (платежи приостановлены с 3 сентября 2024 года).

Кроме того, после реструктуризации в прошлом году государственных еврооблигаций "Укрэнерго" достигло предварительного соглашения о реструктуризации своих гарантированных государством еврооблигаций на сумму 825 млн долл. (платежи приостановлены с 9 ноября 2024 года), которое должно быть завершено к июлю.