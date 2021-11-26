Fitch ожидает выделение МВФ только части средств Украине в 2022 году

"Базовый сценарий Fitch предусматривает частичное выделение оставшихся 2,2 млрд долларов средств SBA в следующем году", - говорится в обзоре.

При этом аналитики агентства ожидают финансирование других международных финансовых институтов и доступ Украины к рынкам еврооблигаций.

"Выполнение оставшихся требований SBA во многом зависит от способности президента Зеленского получить парламентскую поддержку своей законодательной повестки дня", - говорится в обзоре.

В Fitch Ratings отмечают, что несмотря на принятие в этом году антиолигархических мер и мер в отношении судебной системы и коррупции, медленное завершение первого обзора программы SBA с МВФ подчеркивает проблемы, стоящие перед президентом, в том числе из-за неожиданных изменений в работе Конституционного суда.

"Риски реализации политики частично проистекают из влияния олигархов, пророссийских сил и судебной системы", - говорится в сообщении.