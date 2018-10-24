У Фирташа отреагировали на решение по поводу возможной экстрадиции в США

Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

Рассмотрение ходатайства Фирташа на решение о возможной экстрадиции начнется в ближайшее время

Рассмотрение ходатайства бизнесмена Дмитрия Фирташа в Верховном суде Австрии начнется в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвокатов Фирташа.

"В соответствии с решением суда Европейского Союза в настоящее время ожидается, что рассмотрение ходатайства нашего клиента в Верховном суде Австрии начнется в ближайшее время. Сроки принятия решения судом непредсказуемы.", - говорится в сообщении.

Адвокаты отмечают, что постановление Европейского суда не меняет правового положения Фирташа. В частности, суд европейских сообществ в Люксембурге решал, является ли обязательным использование Хартии основных прав Европейского союза (FRC) в контексте апелляции бизнесмена. Обязательное применение FRC теперь опровергнуто.

В заявлении говорится, что нарушение прав Фирташа, остается "бесспорным и должно рассматриваться Верховным судом Австрии, вне зависимости от решения Европейского суда".

Напомним, ранее суд Европейского Союза принял решение, которое может открыть путь к экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США. Суд ЕС 24 октября вынес решение по делу, которое напрямую не касалось Фирташа, но может повлиять на его дальнейшую судьбу.

21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили. Позже эта же австрийская инстанция обратилась в суд ЕС, чтобы тот указал, могут ли применяться нормы Хартии ЕС по правам человека при апелляционных разбирательствах в Австрии. От решения суда по этому делу зависит и дальнейший ход дела Фирташа.

Сегодня, 24 октября, суд ЕС фактически указал, что Хартия ЕС не обязывает национальный австрийский суд повторно рассматривать дело, по которому уже есть решение, если одна из сторон декларирует желание добиться его пересмотра именно на основе Хартии ЕС. В Верховном суде Австрии в 2017 году сообщали, что выполнение решения суда о допустимости экстрадиции Фирташа в США предоставления разъяснений Судом ЕС.

После сегодняшнего вердикта окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять министр юстиции Австрии.