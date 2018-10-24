У Фірташа відреагували на рішення щодо можливої екстрадиції до США

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Розгляд клопотання Фірташа на рішення про можливу екстрадицію почнеться найближчим часом

Розгляд клопотання бізнесмена Дмитра Фірташа у Верховному суді Австрії розпочнеться найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвокатів Фірташа.

"У відповідності з рішенням суду Європейського Союзу в даний час очікується, що розгляд клопотання нашого клієнта у Верховному суді Австрії почнеться найближчим часом. Строки прийняття рішення судом непередбачувані.", - йдеться в повідомленні.

Адвокати зазначають, що постанова Європейського суду не змінює правового становища Фірташа. Зокрема, суд європейських співтовариств в Люксембурзі вирішував, чи є обов'язковим використання Хартії основних прав Європейського союзу (FRC) в контексті апеляції бізнесмена. Обов'язкове застосування FRC тепер спростовано.

У заяві йдеться, що порушення прав Фірташа, залишається "безперечним і повинно розглядатися Верховним судом Австрії, незалежно від рішення Європейського суду".

Нагадаємо, раніше суд Європейського Союзу ухвалила рішення, яке може відкрити шлях до екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа з Австрії в США. Суд ЄС 24 жовтня виніс рішення по справі, яке безпосередньо не стосувалося Фірташа, але може вплинути на його подальшу долю.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили. Пізніше ця ж австрійська інстанція звернулася в суд ЄС, щоб той вказав, можуть застосовуватися норми Хартії ЄС з прав людини при апеляційних розглядах в Австрії. Від рішення суду по цій справі залежить і подальший хід справи Фірташа.

Сьогодні, 24 жовтня, суд ЄС фактично вказав, що Хартія ЄС не зобов'язує національний австрійський суд повторно розглядати справу, щодо якого вже є рішення, якщо одна із сторін декларує бажання домогтися його перегляду саме на основі Хартії ЄС. У Верховному суді Австрії в 2017 році повідомляли, що виконання рішення суду про допустимість екстрадиції Фірташа в США надання роз'яснень Судом ЄС.

Після сьогоднішнього вердикту остаточне рішення про екстрадицію Фірташа в США повинен вжити міністр юстиції Австрії.